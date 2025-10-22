Los delincuentes no volverán a gobernar: Aparicio

En representación del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, asistió al Primer Informe de Gobierno del presidente municipal constitucional de Pichucalco, Andrés Carballo Córdova, pieza clave para dar cumplimiento puntual a la estrategia de pacificación del territorio chiapaneco, principalmente de la zona Norte del estado.

Durante el evento, el alcalde informó sobre los avances de su primer año de gestión, destacando las acciones en materia de seguridad y la implementación de una estrategia interinstitucional en coordinación con los tres órdenes de gobierno, lo que permitió que regresara la paz y el bienestar a las familias pichucalquenses.

Instrucción

Por su parte, el secretario de Seguridad del Pueblo reconoció públicamente el compromiso y responsabilidad del edil para impulsar y garantizar la seguridad de su municipio, mediante un trabajo constante y bajo los lineamientos del Ejecutivo estatal. “Hoy Chiapas es otro, el gobernador me instruyó a estar presente; no vamos a permitir que los delincuentes vuelvan a gobernar Chiapas, tomaremos acciones contundentes”, puntualizó.

En este sentido, destacó que el mensaje es claro y decisivo; hoy Chiapas cuenta con un gobernador presente que trabaja de manera coordinada y constante con los tres órdenes de gobierno. “No vamos a permitir que haya ausencia de gobierno, hoy tenemos un gobernador presente”, aseveró.

Por lo que hizo un hizo un llamado puntual a las familias de Pichucalco a continuar trabajando de la mano. Afirmando que se busca ser una Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), cercana a los chiapanecos, transparente y con humanismo que transforma. “Trabajemos como uno solo, que la autoridad y ciudadanos tengamos esa comunicación y confianza“, señaló.

Asimismo, refrendó el compromiso de esta Nueva ERA bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de una política de puertas abiertas y de cercanía con los municipios, para continuar trabajando de manera conjunta para garantizar entornos seguros, con humanismo, justicia y cero corrupción.

Pakales

Finalmente, destacó que para continuar robusteciendo la seguridad y garantizar la seguridad de las familias de la zona Norte de Chiapas, treinta elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) mantendrán presencia constante en la región.

En una segunda acción, junto al presidente municipal de Pichucalco, se realizó un recorrido al C2 del municipio, para la puesta en marcha de la reciente adquisición de 48 cámaras que se rehabilitarán en conjunto con la SSP, y que estará enlazada a la Dirección Estatal de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo Escudo Pakal (C5).

Con Humanismo que Transforma, la SSP refrenda su compromiso con la seguridad de los chiapanecos, uniendo esfuerzos con los tres niveles de gobierno para dar continuidad a la seguridad en todo Chiapas.