Los festejos del Chiapas profundo

La entidad chiapaneca es el estado de México menos católico; aún así, el Chiapas profundo festeja de diversas maneras. A continuación presentamos un listado de las festividades según información de la Secretaría de Turismo y el antropólogo Luis Suárez.

Destacan los rituales y el sincretismo particularmente de comunidades indígenas que, más que celebrar el nacimiento judeocristiano de Jesús honran los ciclos agrícolas

Estadística

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, 53.9 % de los habitantes del estado se identifican como católicos, mientras que 32.4 % profesan religiones protestantes o cristianas evangélicas.

Además, 12.5 % de la población declara no tener afiliación religiosa. Estos porcentajes contrastan con los promedios nacionales, donde el 78 % de la población se sabe católica.

De esta manera, siendo Chiapas el territorio menos católico de todo México, como resultado de una compleja historia regional y siendo la navidad una fiesta predominantemente católica, las celebraciones son diferentes.

Según la tradición y considerando que estos eventos no son ferias concurridas, sino actividades realizadas por devoción según sus usos y costumbres. A continuación presentamos las más reconocidos.

Según información de la Secretaría de Turismo en Chiapas, entre las celebraciones destacan:

El Belén Zoque - Tuxtla Gutiérrez

1.- El ritual de la siembra: 8 de diciembre.

Los hombres llevan mazorcas de maíz y las mujeres llevan un jicalpestle con flores, frijol, cacao y algunas monedas. A ellos les corresponde construir “la casita” con varas de madera, de paredes y techo cubiertos con hojas secas de guineo; adentro colocan una “canoa” (tronco ahuecado) llena de tierra, con una loma en un extremo, simbolizando al cerro Mactumactzá.

2.- La casita del Belén: 22 de diciembre

Este día se arma el “nacimiento”, mezcla de rituales indígenas y católicos, con una armadura metálica y techo a dos aguas, que se cubre con salzacate (especie de paja gruesa) atado con lazos pintados en amarillo, rojo, morado, verde y al natural. Sobre la paja colocan una malla elaborada con ensartas de siempreviva morada, previamente hervidas. Y se asegura con varas de madera forradas con totomoste (joloche o doblador) pintados de igual manera, que nos recuerdan los colores de los rumbos prehispánicos y del maíz.

3.- Nacida y sentada de los Niños del Belén: 24 de diciembre

El día 24 sacan la “siembra”, y es aquí cuando realiza el ritual adivinatorio ya que, según como hayan crecido las milpas, será el pronóstico para la próxima cosecha. Así sabemos que “si la milpa es pequeña y rala, significa que habrá sequía; si está amarillenta, habrá alguna plaga. Si creció torcida o está caída habrán muchos ventarrones o si están pudriéndose sus raíces, habrá demasiada lluvia o inundación. Pero si se encuentra verde y su tallo es fuerte, significa que habrá una buena cosecha”.

También se realiza la armada del nacimiento con imágenes tradicionales, pashte, flores, velas floreadas, somé, hasta modernas luces de navidad; colocando la “siembra” al frente.

4.- Desarmada del Belén: 6 de enero

Esta se realiza el 6 de enero para bajar el somé, deshacer la casita y el belén, aunque para limpiar la canoa se realiza una ceremonia especial: el albacea esconde al torito entre la milpa, diciendo que se ha perdido; llama a los priostes para que lo busquen, digan de qué color es o si saben que es el dueño.

La tradición del Niño Florero - Chiapa de Corzo

La tradición del Niño Florero, devoción en la que la fe lo es todo, tan antigua como el mismo pueblo, el recorrido de ocho días hacia los Altos de Chiapas para ir por la flor denominada niluyarilu, que no es más que la flor del niño Dios, es el preámbulo de las fiestas navideñas, ya que esta flor se utiliza para hacer el nacimiento del niño Jesús en el templo de Santo Domingo de Guzmán.

La tradición del Niño Florero - Acala

Acala, ubicado en la región Centro del estado, cuenta con una tradición peculiar conocida como “La Peregrinación de la Traída de la Flor del Niño Dios”. Dicha tradición está basada en un sincretismo religioso, motivado por un atavismo ritual que consiste en una serie de acciones religiosas que inician el 15 de diciembre por la noche con la despedida de un grupo de hombres de diversas edades (conocidos como floreros) y culmina el 25 de diciembre con el nacimiento del niños Dios en la iglesia principal del pueblo.

Zona indígena

Mención aparte merecen los festejo en zonas indígenas donde la Navidad se celebra en un sincretismo permanente entre tradiciones católicas y prehispánicas, combinando rituales ancestrales, danzas, cantos y ofrendas a la naturaleza.

En estas regiones más que celebrar el nacimiento de Jesús, se honran los ciclos agrícolas, utilizando danzas, cantos musicales de cuerdas, ofrendas y altares.