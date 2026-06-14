Los idiomas precoloniales son una esperanza

El lenguaje expresa la cosmovisión y la relación del humano con su entorno, así lo expresó Rocío Cuatecontzi, quien agregó que, por lo mismo, la recuperación de los idiomas precoloniales es una esperanza porque plantean una nueva forma de relacionarse con la naturaleza más allá de la racionalidad moderna y occidental.

Durante la presentación del Diccionario Multilingüe que agrupa al español, zoque, mam y lacandón, Cuatecontzi señaló que la mayor riqueza de idiomas precoloniales se encuentra en Centroamérica, pues, por ejemplo, en Estados Unidos sólo prevalecen entre 5 y 6 lenguas maternas.

“Quizá en el futuro lo único esperanzador es regresar a esas culturas, porque las actuales que dictan el orden mundial nos están llevando a un caos, no sólo en lo económico y ambiental, sino humanitario”, agregó.

Uno de los impulsores principales del proyecto fue Pablo González Casanova Henríquez, quien en su participación apuntó que habría que superar la visión “de la carabela”, que hacía que los españoles vieran a las poblaciones como indígenas.

Detalló que las lenguas son elementos que la humanidad comparte, y que el problema de la torre de Babel solo conflictúa a las élites que quieren “ser dioses”.

Por su parte, María Isabel Pérez Enríquez indicó que, aunque en la zona zoque se siguen realizando las fiestas, la lengua se ha perdido, lo mismo que la cultura, en parte por elementos como el alcoholismo que las propias poblaciones han denunciado.