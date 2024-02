Los incendios son causados por irresponsables

Solo la caída de un rayo o una erupción volcánica puede comenzar un incendio de forma natural; el resto recae en la responsabilidad de los humanos, reconoció la Secretaría de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, a tiempo de dar a conocer que se trabaja en acciones preventivas para reducir estos siniestros.

De manera puntual, el titular de la dependencia, Eder Fabián Mancilla Velázquez, comentó: “Estamos en la temporada de estiaje. De manera oficial inició el 15 de enero, aunque ya teníamos la presencia de frentes fríos y algunos otros que van a ingresar a la entidad, pronosticados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua); eso no significa que no vamos a tener incendios, no podemos decir que estamos muy a la baja, porque sí hemos tenido casos en Tuxtla Gutiérrez, incluyendo uno en el fraccionamiento Real del Bosque, en el que se quemó una gran cantidad de hectáreas de pastizal y puso en riesgo a algunos vecinos de ahí”.

Puntualizó que estos incendios no se dieron por la casualidad, incluso podría decirse que un 99 por ciento iniciaron a una causa de la intervención humana.

Mancilla Velázquez añadió que es importante que la sociedad ayude y coadyuve en la incidencia para que se reduzcan las cifras de estos siniestros.

Comentó que de forma diaria se hacen recorridos en las zonas más vulnerables de la ciudad, y en donde se ha tenido un mayor número de incidentes de acuerdo con los datos históricos.

“Todos los días se recorren 95 kilómetros, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, con el objetivo de observar si alguna persona está quemando, ya sea hojarasca o pastizal, por lo que se le hace un exhorto y se le aplica la sanción correspondiente”.

También si el incendio se da en un terreno amplio y ejidal, se verifica si tiene los permisos adecuados para realizar esta práctica; o si se encuentra en la zona urbana, se hace la detención de la persona responsable.

En este contexto, invitó a la población a tomar en consideración las capacitaciones en materia de protección civil, las cuales son gratuitas y se pueden solicitar al número telefónico 072 o directamente en el edificio Valanci, ubicado en la avenida Central, entre las calles 4a y 5a Poniente.