Los jóvenes son nuestro presente y futuro: Aparicio

Con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y promover acciones conjuntas en beneficio de la comunidad estudiantil, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, junto al director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), Luis Guadalupe Morales Ángeles, llevaron a cabo la firma de convenio para prevenir el delito y fortalecer la seguridad desde las aulas chiapanecas.

Este acuerdo sigue la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y establece las bases para el desarrollo de estrategias orientadas a la prevención del delito y el fortalecimiento de entornos escolares seguros, en los planteles del Cecytech en la entidad.

Beneficios

A través de este convenio, se refrenda el compromiso de trabajar de manera coordinada en la implementación de programas, capacitaciones, pláticas informativas y actividades que contribuyan a la formación integral de las y los estudiantes, fomentando valores, responsabilidad social y una cultura de paz.

El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) destacó que la suma de esfuerzos con el sector educativo es fundamental para erradicar los actos delictivos, garantizando el bienestar de la juventud chiapaneca y de un futuro más seguro. “Los jóvenes son nuestro presente y nuestro futuro”, expresó.

Con estas acciones, la SSP reafirma su compromiso con esta Nueva ERA, de impulsar convenios interinstitucionales que garanticen el desarrollo académico en un entorno seguro y propicio para el aprendizaje.