Los médicos deben conocer derechos sanitarios, afirman

Ante el aumento de denuncias mediáticas y presiones digitales, los médicos en Chiapas deben asesorarse legalmente para proteger su honor y su patrimonio al ejercer la profesión, afirmó José Luis Carrión Van Rijn, especialista en defensa legal de médicos a nivel nacional.

En entrevista, el especialista explicó que las redes sociales se han convertido en un espacio donde los pacientes, al sentirse insatisfechos, acusan a un médico de manera pública sin una sentencia condenatoria que respalde dichas afirmaciones, cometiendo así un delito al afectar su imagen y la profesión.

Carrión Van Rijn alertó sobre un patrón de extorsión donde pacientes amenazan a los doctores con demandas o campañas de desprestigio en línea si no se les reembolsa el dinero de un tratamiento. “Los médicos, sin conocer las leyes, suelen tener miedo y prefieren devolver el dinero, lo que crea un patrón que tiende a repetirse”, advirtió.

Recomendación

El defensor legal recalcó la importancia de que los médicos documenten todo en el expediente clínico, especialmente en instituciones públicas donde la falta de insumos puede generar complicaciones.

“Todo debe quedar documentado. Es la única manera en la que un médico legalmente puede defenderse”, señaló.

Hizo mención de que urge que las universidades incluyan en la formación médica materias sobre derechos y obligaciones legales, que permitiría a los profesionales contar con las herramientas necesarias para no caer en provocaciones y enfrentar adecuadamente cualquier situación legal.