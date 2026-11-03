Los municipios olvidados, prioridad del Humanismo

El secretario del Humanismo, Leo León, confirmó que en breve será presentado un proyecto de continuidad e intervención en los 12 municipios históricamente olvidados de Chiapas, esto con la finalidad de detonar su desarrollo con sentido humano.

Dijo que el plan estratégico llevará acciones específicas para esos lugares, además de los programas institucionales de la dependencia estatal.

Trabajo colaborativo

Dijo que la secretaria del Humanismo sumará acciones a la estrategia gubernamental “Del Olvido a la Prosperidad”, en Aldama, Capitán Luis A. Vidal, Chalchihuitán, Chanal, Chenalhó, El Bosque, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Andrés Duraznal, San Juan Cancuc y Tila.

En el marco de una entrega de calzado deportivo a niñas y niños de la Primaria Lázaro Cárdenas del Río, en la colonia Nueva Delicias, como parte del programa A Paso Firme, aseguró que desde el Humanismo, cada entrega representa un apoyo a la economía familiar y al bienestar de los chiapanecos.

Finalmente explicó que la dependencia mantendrá una ruta de atención para todos los rincones de Chiapas y particularmente con los sectores más vulnerables, desde un enfoque humanista, como lo ha instruido el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.