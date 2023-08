Los ojos de la 4T seguirán en el sureste: Sheinbaum

Durante su visita a Chiapas este fin de semana, Claudia Sheinbaum Pardo ofreció una entrevista exclusiva a Cuarto Poder. En ella habló acerca de lo que denomina “el segundo piso de la transformación”, donde abordó los temas de educación, igualdad para las mujeres, desarrollo económico, reconocimiento de la diversidad y respeto al medio ambiente. Dijo que la energía que la mueve es la convicción y mencionó que de llegar a la presidencia de México vislumbra al final de su sexenio “un México con prosperidad compartida”. Esta es la entrevista.

JL: Qué gusto, Claudia, que estés en Chiapas, ¿Cómo estás?, ¿cómo te recibe el estado?

CS: Bien, bien contenta, la verdad. Estuve en San Cristóbal y después en Villa Corzo, y la verdad, dos eventos muy bonitos.

JL: Llenos de gente, me llamó mucho la atención. Gente de las etnias tsotsiles, tojolabales, choles. En el aeropuerto, los parachicos, toda la diversidad cultural de Chiapas estuvo presente en estos eventos.

CS: Sí, muy contenta, la verdad. Mucha gente y hay mucho entusiasmo en todo el país por lo que está sucediendo en México y por la transformación. El pueblo de México quiere que siga la transformación, eso es lo más importante.

JL: ¿Cómo va este proceso de elección interna de Morena?, ¿en qué van?

CS: Muy bien, ya falta poco para que termine el recorrido por el país de los seis que estamos participando, también el PT y el Partido Verde, el 27 de agosto. Después se llevará a cabo la encuesta y el 6 de septiembre se va a anunciar quién queda como coordinador nacional o coordinadora nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación.

JL: Estamos a nada, solo unas cuantas semanas.

CS: Exactamente. Termina esta semana y quedan dos nada más de recorrido.

JL: ¿Qué hay para Chiapas? Estábamos viendo que uno de los puntos cruciales de tu visita es el impacto que hay en las mujeres. Muchas mujeres de muchas comunidades de Chiapas. ¿Qué hay para las mujeres de Chiapas? Cuéntanos un poco.

CS: Pues igual que en todo el país, todavía estamos en la definición de las propuestas, pero yo tengo en claro que lo que yo llamo el segundo piso de la transformación o la siguiente etapa, una parte fundamental tiene que ser para las mujeres. Y se trata de la igualdad sustantiva de las mujeres.

Una parte importante tiene que ver con lo que llamo un sistema de educación inicial, más que estancias infantiles y guarderías, se trata de un sistema de educación inicial. Sobre todo, lo vi mucho en Ciudad Juárez, en Cancún en las zonas turísticas, donde muchas mujeres trabajan y lo que buscan es un espacio donde puedan dejar a sus hijos y al mismo tiempo, la incorporación en el mercado laboral, que también es una solicitud muy grande.

En el caso de Chiapas, solicitan mucho apoyo las artesanas tanto de textiles como de otras artesanías. Apoyo no solamente para tener espacios donde puedan desarrollarse, sino también para la comercialización; entonces es importantísima esta visita que estamos haciendo a todo el país para conocer en qué estamos y qué viene.

JL: La economía social es uno de los ejes de tus planes y de los casos de éxito de la Ciudad de México. Veíamos que el Coneval dio a conocer que se redujo de 2018 a 2022 la pobreza en un seis por ciento, y esto se p uede hacer a nivel nacional.

CS: Bueno, a nivel nacional también se redujo. La reducción en la ciudad de la pobreza tiene que ver con los programas sociales federales y con los programas sociales que incorporamos nosotros con el incremento del salario mínimo, y en general en la ciudad con el incremento del salario medio.

Nosotros hicimos un programa universal para niños y niñas, una beca que se llama “Mi beca para empezar”; se le dan 650 pesos mensuales a cada niño y niña, son en la ciudad un millón 200 mil niños y niñas, y estamos valorando la posibilidad que esto crezca a nivel nacional. Evidentemente hay que hacer las cuentas y con otros programas también que son indispensables.

JL: Lo que pasa es que en el tema de educación también converge en todo desarrollo, en toda comunidad, y la pregunta es obligada, los libros de texto, pues hemos visto tu opinión, tu posición, ¿qué nos dirías para los chiapanecos que ahora nos escuchan, nos ven y nos leen?

CS: Pues se trata de un nuevo modelo educativo. Han querido generar miedo con una palabra que ya no se oía desde los años 60, 70, si acaso 80, que llegue el comunismo a través de los libros de texto, que es realmente un absurdo, pero sí es un nuevo modelo educativo en donde ya no son libros de texto por materia, sino más bien es una concepción distinta, que es mucho más integral y acorde con las nuevas líneas de la pedagogía a nivel internacional.

Y por otro lado, temas importantes que se tocan, que antes no se tocaban, y es importante que en todos los lugares del país se conozca la diversidad que hay en nuestro país.

JL: Chiapas es tierra de Belisario Domínguez, la libertad de expresión para nosotros es muy importante y somos muy sensibles a las mordazas; el Tribunal Electoral determinó que, por alguna circunstancia, el presidente había cometido violencia política de género, ¿cuál es tu opinión?

CS: Pues ya lo explicó el presidente y también el vocero de la Presidencia y se ha estado viendo. Modificaron lo que dijo el presidente y al modificar lo que dice el presidente parece orientarse en una violencia política de género, porque cuando hay corrupción, por ejemplo, y hay información de que hay corrupción, pues lo importante es que se dé a conocer y no por ser mujer eso quiere decir que hay violencia política de género.

Entonces, recientemente salió en un periódico, por ejemplo, que si cuentas las veces de una y otras personas, yo he recibido también muchísima violencia política por ser mujer; y yo creo que más allá de la denuncia, que es importante que se haga, en el caso del presidente, pues no tuvo que ser por ser mujer sino por otras razones.

JL: ¿Qué es lo que mueve a Claudia Sheinbaum para tener toda esta energía visitando con tanta fuerza a tantas comunidades del país?

CS: La convicción.

JL: ¿Y además de la convicción, los valores familiares juegan un papel fundamental?

CS: Sí, por supuesto, pero lo que te mueve es la convicción de seguir trabajando por un México con justicia, si eso no lo llevas en el corazón no hay manera, porque para mí no hay un tema personal sino es un tema de continuar con el proyecto que inicia con el presidente Andrés Manuel López Obrador que ha dado resultados, porque en los indicadores económicos hay resultados macroeconómicos, en los indicadores de disminución de desigualdad hay resultados, en los indicadores de disminución de la pobreza hay resultados, en los indicadores de obras públicas que se están haciendo, que son obras para el desarrollo futuro del país. Porque, por ejemplo, el Tren Maya hoy está representado una erogación, inversión del gobierno de México, pero después va a presentar pues un potencial de desarrollo enorme para México, igual el Tren Transístmico, igual los puertos que se están haciendo en toda la República; entonces se están sentando las bases de un México completamente distinto.

JL: Yo sé que en los proyectos de gobierno, sobre todo para un nivel presidencial, todo el país cuenta; de norte a sur, de este a este, y el Gobierno del presidente López Obrador fue, lo digo con toda certeza, el primero que puso los ojos bien en el sur, en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, en la península, ¿qué esperamos en el gobierno de Claudia?

CS: Tiene que seguir siendo así, porque el sureste le ha dado mucho a México en términos de recursos naturales, petróleo, electricidad y agua; y México le había regresado muy poco al sureste. Digo que tenemos que seguir teniendo una buena parte de los ojos en el sureste porque primero hay que consolidar esos proyectos que son fundamentales, la refinería, Tren Maya, Tren Transístmico, los diez parques industriales, las hidroeléctricas que se están repotenciando, pero también hay que terminar esos proyectos. Por ejemplo, aquí me decían ¿hasta dónde llegan las estaciones del Tren Maya y cómo potenciar que tengan un impacto en parte de Chiapas?; entonces es el inicio y de ahí potenciar y seguir con el desarrollo del sureste.

JL: ¿Y el tema del agua? ¿El tema del agua en todo el país cómo se abordaría?

CS: Sobre todo en la zona centro y norte del país es en donde más problemas hay, aunque aquí en Chiapas también hay falta de infraestructura; es decir, está disponible el recurso pero falta infraestructura. Particularmente en el centro y norte del país ahora hay 10 obras estratégicas que se están haciendo en términos de presas; hay otras presas que son posibles de hacerse en distintos lugares de la República, pero hay otra parte importante que es el uso eficiente, que es igual que la energía; sí se tiene que generar más energía eléctrica, pero también hay que usarla de manera eficiente.

Y en el caso del agua es particularmente en el riego, en donde todavía hay un potencial muy grande.

JL: En Chiapas tenemos muchas zonas naturales importantísimas. La conservación del medio ambiente en el eje de las políticas públicas de Claudia Sheinbaum ¿para dónde va?

CS: Toda mi vida he sido ambientalista, así que evidentemente es una parte fundamental. México tiene que descontaminar ríos, que están contaminados; México tiene que seguir disminuyendo las emisiones de gases efecto invernadero que provocan el cambio climático, tiene que disminuir contaminación atmosférica.

Estamos hablando de un desarrollo que tome en cuenta un pilar que tiene que ver con el medio ambiente y otro pilar que tiene que ver con el bienestar.

JL: La cultura, los pueblos ancestrales, como pues los mayas que en Chiapas fueron tan importantes.

CS: ¡Son tan importantes!

JL: ¡Son tan importantes aún!, ¡por supuesto!, y la investigación es la que nos hace posible esa valoración de ver cómo sucedió una cultura tan impresionante, pues, Claudia, eres doctora, eres investigadora, ¿cómo es el trabajo que se desarrollará?

CS: Sí, por supuesto, bueno, ahora se está haciendo una inversión muy grande a partir del Tren Maya en la investigación sobre sitios arqueológicos, su restauración, su acceso para el turismo, pero también tenemos que hablar de los pueblos indígenas hoy, porque también se habló de los pueblos indígenas como si fuera el pasado y realmente tenemos que hablar hoy.

Pienso que el esquema de los planes de justicia que ha hecho el presidente es un esquema que tiene que continuar.

JL: Ese es un tema bien interesante y complejo porque respetar las comunidades que son los pueblos originarios implica darle cierta autonomía que a veces se ha contrapuesto un poco con el Estado de derecho en general y ha causado a veces cierta rispidez.

CS: Pues son compatibles, pues está el caso por ejemplo del pueblo yaqui, que se les acaba de regresar casi 30 mil hectáreas de un decreto que quedó pendiente desde el cardenismo; se les acaba de dar nuevas concesiones de agua y, en los hechos, aunque no esté en la Constitución, autonomía sobre su territorio y al mismo tiempo, planes de bienestar para poder llevar agua, porque no solamente es los derechos del agua, sino hacer las obras necesarias para que llegue agua a los distintos pueblos, particularmente en Sonora.

De esa manera se está trabajando para muchos otros pueblos en el país, y es la misma manera que creo yo, con todas sus dificultades y características, se tiene que seguirse haciendo para los pueblos de México.

JL: ¿Las políticas públicas educativas se aplican de la misma manera para las comunidades indígenas?

CS: Sí, y además es el nuevo esquema educativo en nuestro país, en donde se reconozca que desde hace mucho no se reconocían las lenguas originarias .

JL: Si todo fluye como esperas, Claudia, y la presidencia llega, ¿cómo ves a México al final de tu sexenio?

CS: Con prosperidad, pero prosperidad compartida, que eso es la esencia de nuestro proyecto. Cuando decimos “por el bien de todos, primero los pobres”, se puede decir de muchas maneras, de otra manera decir no es prosperidad compartida; es decir, desarrollo, bienestar y mejores condiciones ambientales.

JL: Agradezco mucho la entrevista y bienvenida Chiapas.

CS: Muchas gracias.