Activistas por los derechos de los animales hacen un llamado a la población chiapaneca para que reflexione y no se regalen perros, gatos u otras mascotas, los cuales —en su mayoría— terminan siendo víctimas de abandono.

De acuerdo con la presidenta de la asociación civil Movimiento Animalista para Chiapas (Mapach A. C.), Narcedalia Mayor Gordillo, existe “una mala costumbre en la población de obsequiar estos animalitos, lo cual suele confundirse con un juguete”.

Agregó que en la capital chiapaneca ha incrementado la presencia de perros y gatos abandonados, así como altos índices de maltrato y desaparición, lo cual es un tema preocupante.

Irresponsabilidad

“En Navidad es muy común que los padres de familia tengan esta actitud irresponsable y que no tengan la visión de que se trata de una vida”, enfatizó la activista.

“Este tipo de seres vivos no pueden ser un regalo para los niños, ellos todavía no pueden ser responsables porque aún dependen de nosotros. Por ello, les pedimos no caer en el error de entregar la vida de un ser indefenso a quien no va poder con su cuidado”, expresó.

Remarcó: “Los animales requieren de una atención constante, de visitas a la veterinaria, ya que son un compromiso a largo plazo por parte de los propietarios. A pesar de la buena intención que suele acompañar la idea de regalar un cachorro como un gesto de afecto en Navidad, es crucial entender que las mascotas no son simples objetos de regalo”, acotó.

“Una mascota puede ser remplazada por un muñeco de peluche, algo para que empiecen a darles responsabilidades [a los hijos], de cuidarlo, acomodarlo en un lugar, para que cuando ellos ya tengan una madurez, de responsabilidad, puedan tener en sus manos una vida y la cuiden”, puntualizó.