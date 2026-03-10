Los precios cambian pero ya no bajan

El reporte de la inflación en México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dice que el gas doméstico LP, el huevo y el pollo registraron ligeras disminuciones en sus precios, pero la percepción ciudadana no coincide, porque los comerciantes ya no los bajan, afirman.

El índice nacional de precios al consumidor, señala que el huevo tuvo una disminución de 2.63 %, el gas LP de 1.84 y el pollo de 1.29, pero también refiere que la cebolla bajó 8.40 %, el chile serrano 6.76, la calabacita 4.70, el frijol 1.81 puntos porcentuales, esto durante febrero.

La señora Amparo Jiménez, comentó que los precios sí han cambiado, pero ya no a la baja, solo suben cada cierto tiempo y luego, regresa al precio que estaba, pero no menor, en los últimos años. Esto ha obligado a que tenga que hacer esfuerzos para rendir el dinero.

Alternativas

Dice que debe planear bien lo que preparará de comer durante la semana, menos días de carne, más días de verduras, legumbres, combinar huevos con otros ingredientes para que rindan más. También a usar fuego de leña para cocer frijoles u otros alimentos, cuyo tiempo de cocción es elevado, para ahorrar gas.

Según el reporte del Inegi, en febrero la inflación aumentó 0.50 % respecto al mes anterior, con lo que la inflación general anual se ubicó en 4.02 %. En el mismo mes de 2025, el indicador mensual fue de 0.28 % y el anual de 3.77 %.

Tasa mensual

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.46 % la tasa mensual. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.39 % y los de servicios, 0.52 por ciento.

A tasa mensual, el índice de precios no subyacente creció 0.64 por ciento. Dentro de este, los precios de frutas y verduras ascendieron 4.94 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.02 %.