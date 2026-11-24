A dos años de que siete personas fueran desaparecidas mientras viajaban desde San Cristóbal de Las Casas hacia un rancho del municipio de Emiliano Zapata, sus familiares, agrupados en el colectivo “Los 7 de la Urban”, siguen sin conocer su paradero, por lo que continúan exigiendo a las autoridades “que cumplan su obligación de buscarlos, investigar su desaparición y esclarecer los ocurrido”.

Hechos

“La incertidumbre que comenzó aquel 23 de noviembre de 2024 permanece, mientras las respuestas de las instituciones siguen siendo insuficientes” indicó el colectivo, quien agregó que los avances han sido resultado de la insistencia de las familias.

“Hemos tenido que exigir una y otra vez que se realicen las acciones de búsqueda e investigación necesarias. Tuvieron que transcurrir casi dos años para que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas realizara una intervención más amplia del predio Las Pitahayas, donde desde las primeras diligencias se habían localizado restos humanos”.

Sin identificar más de dos mil restos

En ese sentido, detallaron que hasta el momento se han recuperado más de dos mil fragmentos óseos que presentan alteraciones por exposición térmica, incluyendo carbonización y calcinación.

Pese a que las familias de las víctimas reiteraron que la magnitud de estos hallazgos exige una investigación exhaustiva, rigurosa y transparente, en la actualidad sigue pendiente concluir la intervención integral del predio, y, sobre todo, indican, avanzar en los procesos de identificación humana para establecer a quienes corresponden dichos restos.

“Estos hallazgos, señalan, también obligan a cuestionar por qué, si desde las primeras intervenciones se conocía la existencia de restos humanos en el lugar, no se garantizó oportunamente una intervención integral, continua y con los recursos técnicos necesarios”.

Sin respuestas

Indicaron que la recuperación de restos óseos no puede presentarse como un resultado suficiente mientras las familias continúan sin respuestas. “Localizar restos no significa esclarecer las desapariciones. Y realizar diligencias no equivale a garantizar justicia”.

Recordaron también que detrás de cada exigencia “hay familias que siguen esperando, que han organizado sus vidas alrededor de la búsqueda y que se niegan a aceptar que la desaparición de sus seres queridos quede sin esclarecer”.