Los Tancoy se presentaron en la Ciudad de México

Los Tancoy, del municipio de Las Rosas, se presentaron este domingo en el Carnaval de Carnavales de la Ciudad de México, llevando su esencia, alegría y la grandeza de su cultura.

Danzantes

Los Tancoy fueron parte del gran desfile que recorrió la tarde de este domingo del Monumento a la Revolución al Zócalo, donde más de 60 comparsas llenaron las calles de música, color y tradición.

El personaje Tancoy lleva consigo un morral de cuero ixtle con temperante, posh y sodas que de forma generosa ofrecen a sus compañeros danzantes para celebrar una fiesta inherente a sus sentidos.

Patrimonio Cultural Inmaterial

La relevancia de este encuentro se vincula con la declaratoria de los carnavales como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, realizada en 2024, reconocimiento que subraya su papel en la preservación de las tradiciones comunitarias y la reconstrucción del tejido social.

El “Carnaval de Carnavales” busca visibilizar esta riqueza cultural y compartirla con el público en un gran desfile donde convergen figuras emblemáticas como los chinelos, las mojigangas, los charros, tancoy y otros símbolos festivos que forman parte de las distintas representaciones carnavaleras que se extienden por toda la ciudad.