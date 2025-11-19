Lotes baldíos aumentan la inseguridad

Las autoridades locales hicieron el llamado urgente a los dueños de sitios baldíos a que los mantengan limpios, debido a que el mal estado en el que se encuentran los hace propicios a que cualquier animal se pueda esconder en ellas o incluso sirvan de refugio para personas en estado inconveniente o amantes de lo ajeno.

De esta manera las autoridades de Tonalá informaron que tan solo en la ciudad existen alrededor de unos ochenta sitios baldíos que están en total abandono, situación que expone a algún riesgo a cualquier persona que viva cerca de estos lugares o transiten por la zona.

Estos sitios se ubican en calles centrales de la ciudad de Tonalá entre ellas la 30 de Julio, Zaragoza, Rayón, Independencia, así como en los barrios Las Lomas, San Francisco, San Martín y Las Flores.

Por ello autoridades de Protección Civil (PC) manifestaron que están en la mejor disposición de apoyar a los dueños de estos sitios baldíos para realizar limpias con ellos y que así sea más fácil.