Lucha Chiapas con rezago en viviendas

Debido a que en el pasado se dejaron de construir viviendas de interés social, Chiapas acumuló un déficit de hasta 400 mil casas, lo que genera una repercusión en miles de familias.

Con base a los datos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), antes construían 40 casas para personas que solo ganaban uno o dos salarios mínimos.

Contexto

Chiapas es un estado que tiene más de 130 mil personas que cuentan con crédito disponible en el Instituto, sin embargo, alrededor de 100 mil derechohabientes están en el rango de uno o dos salarios mínimos.

Como parte de las políticas públicas actuales, el Gobierno Federal puso en marcha un programa llamado Vivienda para el Bienestar, cuyo propósito es construir espacios dignos para sectores más vulnerables.

Una de las instrucciones desde la Federación, es que ahora Infonavit construya viviendas y esas casas deben contar con buena ubicación, comercios y escuelas cercas, además de los servicios básicos.

En el caso de Chiapas, Infonavit tiene contemplado llevar a cabo la ejecución de 19 proyectos que alcanzarán 34 mil casas en diversos municipios.

Con el apoyo de los gobiernos estatales y municipales, se logró bajar el precio y ahora se construyen espacios que rondan en los 600 mil pesos, cantidad que es alcanzable para los derechohabientes.

Los 19 proyectos contemplados se ubican en Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Comitán, Tonalá, Palenque y Huixtla. La edificación de las primeras ocho mil 600 viviendas ha iniciado.

En este 2026 se espera la contratación de otros proyectos para construir otras 15 mil viviendas.

Finalmente, se detalló que el aumento del salario mínimo de los últimos años también ayudó para que el Infonavit cuente con más recursos para poder construir.