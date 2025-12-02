Lucha contra corrupción ha sido un éxito

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar no tiene compromiso con nadie, más que con Chiapas; para garantizar su seguridad y desarrollo tiene empeñada su propia vida, por eso, a un año de su administración estatal no queda más que reconocer que la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada han sido un éxito, señaló la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto.

Jaguar Evalúa

La funcionaria estatal expresó que una de las grandes herramientas del Gobierno del Estado es el programa Jaguar Evalúa, fondeado por la Federación y se ha convertido en una herramienta tecnológica ejemplar en Chiapas y México.

Alberga toda la información del Gabinete Legal y Ampliado, en ella se tiene órdenes de verificación en tiempo real, por eso se revisan los ejercicios de recursos del Gabinete evaluando la transparencia con que ejercen su actuar en beneficio de Chiapas, verificando pagos, contrataciones, salarios, entre otros.

Administración

También serán contrastadas con el SAT unas 50 mil facturas para evitar que existan factureras en la administración pública estatal.

Destacó las reuniones con el gremio de la construcción, los llamados cartones, dejaron de ser administrados solamente por la Secretaría y fueron abiertos por los colegios legalmente constituidos; a la fecha se han realizado mas de 21 reuniones en todo el estado para garantizar la transparencia en el ejercicio de la obra pública en Chiapas. “Nadie deberá pedir moches, ni diezmos ni ningún otro tipo de sobornos”.

Denuncias

Combatir la delincuencia representa para el gobernador arriesgar su propia vida, por eso pedimos a los servidores del pueblo que se comprometan con Chiapas.

Muestra de este compromiso son las sanciones que algunos servidores públicos han tenido. Cuidando el debido proceso, tenemos que decir que quienes han actuado de manera irregular están inhabilitados o recluidos en penales y esta dinámica no cambiará, precisó.

También se investiga Salud y Educación de administraciones pasadas, incluyendo un reintegro solicitado por la Auditoría Superior de la Federación, mientras que a la titular de Indeporte se le sancionó de manera administrativa, con una inhabilitación.

En cualquier caso, los actos de corrupción, delictivos, sobornos, entre otros, están siendo observados más que nunca y se prepara un cierre de año ejemplar para sancionar tanto a mismos funcionarios de la actual administración como a actos emanados de otros ejercicios.

Explicó que antes del corte de fin de año, más de 100 funcionarios han sido sancionados administrativamente, principalmente por no presentar su Declaración Patrimonial Inicial, un grupo más vinculado penalmente por venta de plazas, una exfuncionaria en proceso de inhabilitación, mientras que las secretarías de Salud y Educación están en proceso de investigación y devolución de recursos.