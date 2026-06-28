Lucha Unach por tener mejores finanzas: Chacón

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) ha logrado ampliar su oferta educativa y aumentar su matrícula sin incrementos presupuestales, en los últimos 30 años únicamente se incrementa el ajuste inflacionario, lo que fue generando ciertos déficits, pero se ha trabajado con el apoyo del Gobierno del Estado en atender el rezago.

Lo anterior lo señaló el rector de esta máxima casa de estudios de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas. Dijo que las principales deudas de la universidad se generaron debido a que dejó de hacer las aportaciones correspondientes ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) por el crecimiento.

Acuerdo

Desde el 2022 se firmó un acuerdo para pagar en un lapso de 15 años ese adeudo, ahí el Gobierno del Estado firmó un compromiso y lo ha cumplido. “En mi gestión el año pasado y este año, el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda ha venido cumpliendo su aportación correspondiente”.

Aun así, el subsidio ordinario sigue siendo insuficiente para abarcar todas las necesidades, eso obliga a que para fin de año tengan que solicitar ampliaciones para poder atender todas las necesidades; a la par han implementado medidas disciplinarias concentrando el gasto a aspectos que en realidad tienen incidencia en la institución.

“No hacemos gastos superfluos, hacemos lo que nos corresponde y al mismo tiempo estamos haciendo las gestiones que nos corresponden (…) el objetivo es que vayamos avanzando y que no crezcan las deudas, tenemos una política de cero contrataciones sin fundamento, estamos haciendo el esfuerzo con los sindicatos”.

“Yo quisiera en el 2030 dejar una universidad que ya no tuviera estas deudas (…) tenemos que hacer mejores finanzas, mejor política de gasto”.