Habitantes de las comunidades Palestina y Nicolás Bravo 1a y 2a Sección mantienen cerrado el entronque que comunica a esta zona con los campos petroleros.

Durante la mañana del miércoles los inconformes cerraron el paso a todas las unidades pesadas de Petróleos Mexicanos (Pemex) que transitan por dicha vía debido al mal estado en que dejan los caminos.

La paraestatal ha hecho caso omiso a los reclamos y manifestaciones de los lugareños. Mediante respuestas evasivas, los funcionarios de Pemex se lavan las manos mientras los pobladores siguen sufriendo del deterioro de sus vías, que desde hace un año se encuentran en pésimas condiciones.

Precipitaciones

Las persistentes lluvias han empeorado el camino, por lo que decidieron cerrar el paso para ser escuchados por las autoridades estatales y de la petrolera y con ello llegar a acuerdos para solucionar el conflicto.

Por otra parte, un grupo de vecinos también se manifestaron en la carretera Pichucalco-Teapa contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esto por la falta de energía eléctrica.