Lugares turísticos permanecen en el olvido

La gran cantidad de atractivos turísticos naturales tanto de playa, montaña y culturales del Soconusco, permanecen en el olvido por falta de difusión y promoción de ayuntamientos y de la mismas autoridades de turismo.

Ejemplo de ello son: la zona arqueológica de Izapa, Laguna de Pozuelos y el corredor del volcán Tacaná, en Unión Juárez, entre otros.

Sin respaldo institucional

En entrevista Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, empresario turístico y miembro del consejo directivo de Coparmex, expuso que sitios emblemáticos de la región no tienen respaldo institucional ni promoción turística; en consecuencia, la llegada de visitantes a estos lugares no ha repuntado ni siquiera en la temporada vacacional.

Puso de ejemplo la zona arqueológica de Izapa, uno de los vestigios mayas más importantes de Mesoamérica que no tiene la misma promoción que otros sitios de menor importancia en Chiapas; permanece en el olvido, evidencia de la precaria situación que hoy impera en el sector turístico.

“En cada administración de gobierno estatal hemos padecido de la difusión y la promoción, el esfuerzo de la Secretaría de Turismo se concentra en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal, como ejemplo están los nuevos vuelos Tuxtla–Puebla y Tuxtla–Houston. Qué bueno por los tuxtlecos, pero Chiapas somos todos, incluyendo Tapachula”, abundó.

Detalló que tampoco ha detonado el turismo la inversión de 40 millones de pesos anunciada por el gobernador para infraestructura en Unión Juárez, destinada a crear un corredor hacia el volcán Tacaná.

Indicó que el secretario de Turismo lleva varios meses en el cargo y no han tenido “una sola mesa de trabajo” con el sector y la única reunión, fue con autoridades de seguridad.