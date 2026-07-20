Luis Pedrero reconoce el legado de Cuarto Poder

El secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, integrante de la tercera generación de la familia Pedrero, asistió a la celebración por el 50 aniversario del periódico Cuarto Poder, medio de comunicación fundado en 1976 y que este año conmemora cinco décadas de trayectoria informativa en Chiapas.

Durante el festejo, realizado en el salón Country Royal de Tuxtla Gutiérrez, Pedrero González destacó los vínculos históricos y afectivos que su familia ha mantenido con esta casa editorial, así como la importancia que Cuarto Poder ha tenido en diferentes etapas de su vida, desde su infancia hasta su actual responsabilidad como secretario de Economía y del Trabajo del Gobierno de la Nueva ERA.

Actualmente, el periódico es encabezado por dos mujeres: la maestra María Morales Ruiz, directora editorial y de su fundación, y Ana María de la Cruz Morales, directora general del rotativo, quienes dan continuidad a un legado familiar que ha posicionado a Cuarto Poder como uno de los medios de mayor tradición, tiraje y presencia informativa en Chiapas.

Reconocimiento

Durante su intervención, Luis Pedrero González rindió reconocimiento a la memoria de los fundadores, don Conrado de la Cruz Jiménez y Conrado de la Cruz Morales, cuyo legado, señaló, es motivo de reconocimiento y afecto por parte de las familias Pedrero Pastrana y Pedrero González.

“Reconozco el trabajo y esfuerzo de la familia De la Cruz Morales. Desde don Conrado de la Cruz Jiménez y Conrado de la Cruz Morales, han hecho que Cuarto Poder sea hoy no solamente un medio estatal, sino un medio regional, reconocido a nivel nacional por el equipamiento que tiene, por su diseño y por la calidad de la información que presenta. Es, además, un legado familiar”, expresó.

Al referirse al liderazgo que actualmente ejercen María Morales Ruiz y Ana María de la Cruz Morales, el secretario destacó el valor de la continuidad generacional y la participación de las mujeres al frente del periódico.

“Por supuesto, doble mérito para mi madrina María. Cuando mi padrino vivía, ella todavía estaba en activo como maestra; apoyaba en la casa y también en el periódico cuando podía. Y ahora Ana María de la Cruz Morales representa la sangre joven, y puede que venga la próxima generación muy pronto también”, señaló.

Pedrero González recordó también la presencia que Cuarto Poder tuvo durante su juventud, particularmente a través de sus páginas de sociales, y cómo con el paso de los años su relación con el periódico evolucionó junto con su propia trayectoria personal y profesional.

“Si me preguntan qué significaba Cuarto Poder cuando era chavo, era sociales. No había sábado que no abriera la sección para ver quién había salido o qué evento se había realizado. Fui creciendo y se volvió para mí un medio de información. Y quién lo diría: hoy están difundiendo las noticias que estoy generando. Realmente, a lo largo de las distintas etapas de mi vida, ha sido muy interesante”, confesó.

Contribución

El titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo reconoció además la contribución de Cuarto Poder a la difusión de los acontecimientos políticos, sociales y económicos de Chiapas, consolidándose durante cinco décadas como un referente de la vida pública de la entidad.

La celebración del 50 aniversario de Cuarto Poder, 1976-2026, representó así un encuentro entre generaciones y un reconocimiento a quienes fundaron, consolidaron y hoy mantienen vigente uno de los proyectos periodísticos de mayor tradición en Chiapas.