Luis Pedrero y Yamil Melgar firman convenio histórico

El secretario de Economía y Trabajo del Estado, Luis Pedrero, y el presidente municipal, Yamil Melgar, encabezaron la firma del convenio Impulso Chiapas–Nafin más Municipios, con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Mediante una aportación municipal, se habilitará una bolsa aproximada de 50 millones para financiar el capital de trabajo de micro, pequeñas y medianas empresas tapachultecas.

Yamil Melgar destacó que este compromiso, aprobado por unanimidad del Cabildo el 26 de agosto, es posible gracias al fortalecimiento de los ingresos municipales y las finanzas sanas.

Reconocen respaldo

Reconoció el apoyo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la coordinación con Luis Pedrero y el trabajo de Jorge Vega, secretario de Economía de Tapachula, para concretar una herramienta que facilite el crecimiento de los negocios y contribuya a la economía local.

Jorge Vega explicó que la aportación municipal permite potenciar los recursos mediante el convenio con Fofoe y Nacional Financiera, y que el Ayuntamiento coordinará la atención a las empresas interesadas. Por su parte, Luis Pedrero reconoció el esfuerzo económico de Tapachula e invitó al sector empresarial a acceder también a los cien millones de pesos aún disponibles de la bolsa estatal para adquisición de activo fijo, que podrían complementar el financiamiento para capital de trabajo.

El secretario ejecutivo del Fofoe, Sergio Ruiz, informó que los créditos serán de cien mil a cinco millones de pesos, con tasa anual máxima de 14.75 %, sin cobro de comisión y hasta seis meses de pago únicamente de intereses. Para montos de hasta 2.5 millones, el empresario no aportará garantía; las solicitudes estarán sujetas a evaluación y autorización bancaria. Yamil Melgar convocó a las cámaras empresariales a difundir el programa y propuso reuniones de orientación para empresas formales con al menos 2 años de operación.

En el acto, realizado en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, participaron Cleo Ortiz, síndica municipal; Juan Carlos D’amiano, primer regidor; y las regidoras Janeth Luengo, Rosa Cortés y Lucitania Escobar. También asistieron Jorge Vega, secretario de Economía; Mario Orozco, secretario general del Ayuntamiento; José Alfredo Jiménez, del Órgano de Fiscalización; Dayton Ventura, oficial mayor; Javier Pinto, tesorero municipal; María Amalia Torriello, de la Secretaría de la Frontera Sur; Percy Damián, administrador del aeropuerto; y representantes de cámaras empresariales, asociaciones e instituciones financieras.