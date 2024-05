Lunes, último día para reimpresión de credenciales

Es importante señalar que la credencial INE con vigencia 2023 podrá ser usada para votar. Carlos López / CP

Este 20 de mayo concluirá el proceso de reimpresión de credenciales de elector por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), informó el vocal del Registro Federal de Electores del Distrito 9, Manuel de Jesús Montesinos Estrada.

“Esta actividad se está llevando a cabo a partir del 9 de febrero y culmina este lunes, en los horarios normales; salvo que por una instrucción de oficinas centrales se nos indique que podamos ampliar un poco ese día”.

Periodo

Destacó que el periodo de reimpresión de credenciales es solo para quienes ya están en la Lista Nominal de Electores, que para el caso del Distrito 9 son alrededor de 339 mil 200 ciudadanos con derecho a votar, por lo que si uno de ellos extravió su credencial y no requiere de ningún cambio, puede acudir a solicitar la reimpresión; en caso contrario, no es posible solicitar una nueva credencial de elector, pues no se puede solicitar ningún cambio, como lo es el de domicilio.

O en el caso de las personas que tienen una credencial con terminación 2023, sí podrán votar, pues existe el Acuerdo 333 del Consejo General del INE, que otorga vigencia hasta el día 2 de junio de 2024.

Recolección de credenciales

Explico que el último día del periodo para recoger la credencial será el próximo viernes 31 de mayo, pero en el caso de las personas que no puedan ir a traerlas, deberán esperar a que pase la jornada electoral.