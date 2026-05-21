Lupus: por fin los escuchan en el Congreso

Luego de semanas de gestiones y llamado público, las organizaciones civiles que acompañan a personas con lupus, enfermedades autoinmunes y padecimientos crónicos lograron ser recibidas en el Congreso del Estado.

El encuentro, que se concretó con la diputada Faride Abud García, presidenta de la Comisión de Salud, representó un primer paso institucional hacia la construcción de una agenda legislativa enfocada en estos padecimientos.

Participantes

Quienes participaron en la reunión expusieron la realidad que suele permanecer en silencio sobre el lupus, una enfermedad crónica degenerativa sin cura y potencialmente mortal que puede tardar hasta seis años en ser diagnosticada por la complejidad de sus síntomas.

Además, recordaron que nueve de cada diez pacientes diagnosticados son mujeres.

La diputada Abud García se comprometió a respaldar acciones que fortalezcan la concientización social y abran canales de diálogo para mejorar la atención y calidad de vida de los pacientes.

Como resultado de la reunión, se anunció la realización del Primer Foro sobre Lupus y Enfermedades Autoinmunes en el propio recinto legislativo, donde especialistas, pacientes y autoridades analizarán los desafíos médicos, sociales y legales.

Las agrupaciones involucradas agradecieron la unidad mostrada entre colectivas y fundaciones, y señalaron que este tipo de acercamientos reflejan una apertura institucional necesaria para construir un trato más digno, humano e incluyente.

La llamada “Ley Lupus” en Chiapas comienza así a dar pasos concretos, aunque sus impulsoras advierten que aún queda un largo camino por recorrer.