Luto en Unión Juárez por muerte de menor de edad

La tristeza y el luto marcan al municipio de Unión Juárez, luego de más de 24 horas de búsqueda se confirmó la muerte de Edwin Alexis, de 10 años de edad.

El pequeño, víctima de un fatal accidente. El viernes, aprovechando que no hubo clases acompañó a la tapisca de café para ayudar con el sustento de su hogar, que compartía con su abuela y tía.

Durante la jornada laboral perdieron comunicación con él y su cuerpo fue localizado al fondo de un barranco de 30 metros de profundidad.

Operativo de búsqueda

Personal de protección Civil (PC) y Policía Municipal, así como de pobladores de este municipio, iniciaron la búsqueda del niño desde que se reportó su desaparición,

Los intensos trabajos duraron toda la noche, hasta que fue localizado sin vida al fondo de un barranco en un terreno accidentado que tiene una profundidad aproximada de 30 metros.

La noticia del hallazgo del cuerpo sin vida del menor de 10 años fue confirmado por las autoridades que aún investigan el caso, pues hay situaciones que no concuerdan la trayectoria entre el lugar de la tapisca de café y el camino hacia su vivienda.

Hasta el momento no se confirma la hipótesis del accidente, será hasta después de los peritajes que se determine la causa de su fallecimiento.

De acuerdo a las versiones el niño portaba la camisa de la Escuela primaria del Estado Joaquín Miguel Gutiérrez y unas chanclas azules, lo que habría confirmado la identidad del hallazgo.

Tras el rescate del cuerpo y luego de los peritajes correspondientes, los familiares harán el reclamo del cuerpo para dar cristiana sepultura al menor.