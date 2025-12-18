Luto por el deceso de “Don Panchito”

La sociedad sancristobalense está de luto por el deceso de Don Francisco Álvarez Montoya, (Don Panchito), tintorero y tejedor del Barrio de Mexicanos, en San Cristóbal de Las Casas.

Apenas el pasado lunes 15 de este mes Don Panchito viajó a la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, para recibir el reconocimiento de Tesoro Humano Vivo y en las últimas horas sus familiares dieron a conocer su deceso, presuntamente de un paro cardíaco.

Hoy todo el barrio de Mexicanos está de luto por su partida. No solo se va el maestro del color y del tinte, el tintorero de manos azules, de manos sabias y paciencia infinita; se va también un hombre bueno y siempre servicial, sin duda alguna dejó huella sin hacer ruido siempre humilde, siempre colaborando con el barrio y con los vecinos, dio a conocer Omar Fabián Guillén Navarro, habitante del barrio y del Consejo de la Crónica San Cristóbal.

“Don Panchito fue más que un oficio: fue presencia, consejo, tradición y memoria viva de quienes compartimos calles, historias y afectos. Su recuerdo permanecerá tejido en cada rincón del barrio, como el color azul que supo dar a la vida de tantos”, agregó Guillén Navarro,

Postulación

Cabe señalar que Don Francisco Álvarez Montoya, (Don Panchito), tintorero y tejedor del Barrio de Mexicanos, obtuvo el reconocimiento de Tesoro Humano Vivo, que otorga el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (Coneculta).

Este premio tiene como objetivo identificar y reconocer las prácticas culturales identitarias de las comunidades y preservar su herencia viva, visibilizando los saberes que resguardan.

La postulación se realizó en conjunto con el Consejo vecinal del Barrio de Mexicanos y el Centro de Textiles del Mundo Maya.

“Don Panchito”, como se le conoce fue un personaje querido y respetado por la comuna del barrio, y reconocido por su saber ancestral en el teñido y tejido de nahuas o enredos, así como por su participación devota en las fiestas patronales de la Virgen María, en el templo de la Asunción.

Las condolencias se reciben en su domicilio ubicado en calle Honduras del tradicional barrio de Mexicanos y la misa de cuerpo presente este viernes a las 10:00 horas, en el templo del mismo barrio.