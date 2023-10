Luz Espinosa destaca mayor número de iniciativas

Olga Luz Espinosa Morales, diputada federal por Chiapas del Partido de la Revolución Democrática, dio a conocer durante su Segundo Informe de Actividades Legislativas que en estos dos años de trabajo ha presentado 41 iniciativas a favor de los chiapanecos. En el acto protocolario precisó que la LXV Legislatura fue llamada la legislatura de la paridad, inclusión y diversidad.

En ese sentido, dijo: “En paridad ha sido una lucha, incluso contra las mujeres de la Cuarta Transformación que se han subordinado a las órdenes de un patriarca, cuyas palabras dignidad, paridad, equidad y feminismo le dan miedo”.

Dijo que actualmente se cuenta con 250 diputadas y 250 diputados, siendo una construcción mediante una lucha de hombres y mujeres que se unieron.

“Un ejemplo de los avances sustanciales que hemos tenido mediante el trabajo realizado está el 3 de 3 contra la violencia, porque la igualdad no es un tema de mujeres, sino también de hombres, para que nadie que aspire a un cargo de elección popular deba ser generador de violencia”.

Asimismo, acotó que en noviembre del año pasado, los diputadas del PRD, PAN y el PRI “no se quedaron callados para luchar por un presupuesto suficiente para los programas a favor de las mujeres, para que ese discurso pase a la realidad con políticas públicas que lleguen a donde tengan que llegar”.

En la presente legislatura el parlamentario del PRD ha aportado 269 iniciativas, “es decir, se ha aportado más del 10 por ciento de la actividad legislativa de la Cámara de Diputados. A dos años me complace decirles que he presentado 41 iniciativas, en las cuales he propuesto reformas en materia de igualdad de género, sustantiva, así como también la eliminación del horario de verano, de una manera bien fundamentada”.

La diputada por Chiapas es la segunda legisladora con mayor iniciativas presentadas en el grupo parlamentario del PRD, con una productividad mayor al 15 por ciento.

“Con gusto les comparto que las mujeres del PRD estamos con las causas de la gente, y somos tres diputadas las que tenemos el 54.63 por ciento de las iniciativas presentadas por el grupo parlamentario del PRD”.