Luz y salud llegan a comunidad remota

Cien habitantes de la comunidad Tierra Colorada, ubicada en las lejanías del Cañón del Sumidero, recibieron por primera vez una jornada integral de servicios de salud, hazaña lograda gracias a la energía generada por un sistema de paneles solares instalado en su propio centro comunitario.

Durante una jornada realizada por especialistas y estudiantes de las facultades de Ciencias Odontológicas y Salud Pública de la Universidad de Ciencias Artes de Chiapas (Unicach) y la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) se hicieron diagnósticos médicos generales, tratamientos odontológicos y atención primaria a pacientes con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Aprovechan la infraestructura

La energía necesaria para operar el equipo médico, desde instrumental odontológico hasta aparatos de fisioterapia, fluyó sin interrupciones gracias a las centrales fotovoltaicas instaladas en 2024.

Esta intervención fue posible por la colaboración de la Red de Comunidades Sostenibles de Chiapas, que unió el trabajo en salud con la innovación energética. Un grupo de académicos, liderados por el director Adrián Sesma Pereyra, y estudiantes de odontología, enfermería y fisioterapia atendieron a los pobladores beneficiados.

Mantenimiento

Al mismo tiempo otro equipo técnico, integrado por alumnos del Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables y encabezado por el docente Óscar Martínez Aguirre, realizaron una revisión del sistema solar para garantizar su óptimo funcionamiento.

Acciones

La acción, más allá de la atención inmediata, incluyó la realización de un diagnóstico situacional de la salud comunitaria, coordinado por el académico Ángel Gutiérrez Zavala, lo que permitirá planificar futuras intervenciones.

Este esfuerzo conjunto demostró que la infraestructura de energía renovable puede ser un puente decisivo para llevar desarrollo y cerrar brechas de desigualdad en las comunidades indígenas más marginadas de Chiapas.