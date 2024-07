LuzMa Castillo: mujer luchadora y empática

Ella es nadadora de alto rendimiento y deportista paraolímpica, activista en pro de los derechos humanos, profesora universitaria, conferencista certificada, abogada y doctora en Derecho; se trata de Luz María Castillo Moreno, de 28 años de edad, con discapacidad motriz.

LuzMa, como todos la conocen, podría convertirse en la primera diputada con discapacidad en el Congreso del Estado, ya que fue registrada en la fórmula 03 para la diputación local, bajo el principio de representación proporcional por Morena.

Actualmente, continúa el proceso electoral, después de las votaciones sigue la presentación y análisis de impugnaciones, una vez que se den todas las resoluciones se definirán los espacios.

-¿Quién te buscó para inscribirte para la diputación?

-Hace años estuve colaborando con el entonces senador Eduardo Ramírez en temas de inclusión, a raíz de eso, Morena se acercó y me invitó por la trayectoria, activismo y el trabajo hecho; ya que se debía cumplir con acciones afirmativas establecidas en las candidaturas.

Fue así que me inscribieron como candidata propietaria de la fórmula, yendo como suplente Ivana Macías, otra joven de 21 años con discapacidad visual.

Quizá para septiembre se defina ya los 16 espacios plurinominales para el Congreso. Por el número de votos que obtuvo Morena hay alta probabilidad de llegar, también por la posición de la fórmula.

-¿Consideras que hubo una inclusión real en el proceso electoral?

-Considero que hubo un avance, fue un proceso histórico, muy grande. Hubo otros compañeros con discapacidad que fueron inscritos, pero los pusieron hasta la cuarta, quinta posición, que tienen menos probabilidad; también por el partido político en el que participaron.

Sin embargo, lo destacable es que se abrió los espacios para su participación política a estar en un proceso electoral.

-¿Quién es LuzMa Castillo?

-A mi edad he logrado muchas cosas, nada ha sido fácil, la discapacidad me ha enseñado a vivir la vida de distinta manera, planteándome el propósito de que lo que yo pasé en algún momento, los niños y jóvenes que vienen atrás no pasen por lo mismo y tengan mejores oportunidades.

Por todo lo que he vivido, como el que se me negó el derecho a la educación en preescolar, ser corrida de una secundaria por el director; cuando crecí decidí estudiar Derecho con el ideal de luchar por los derechos de todas las personas con discapacidad.

-¿Cómo iniciaste en el activismo social?

-Llevo ocho años en el activismo, fuerte ya son cinco. Primero me invitaron a participar en un certamen de belleza de mujeres con discapacidad en Veracruz, ahí hice un proyecto para la participación política de las personas con discapacidad, donde se creará un partido político solo para este sector.

Cuando fui defensora municipal en Comitán hice actividades para la concientización social sobre la discapacidad. Participé en el doceavo Parlamento juvenil con un proyecto para la creación del Instituto para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad.

Posteriormente en Comitán, participé con un proyecto para crear el Consejo Municipal, y en el Congreso local presenté un exhorto para que todos los municipios tuvieran un Consejo.

En ese trayecto me certifiqué como conferencista, tuve la invitación de ir al Senado de la República por invitación de Eduardo Ramírez Aguilar, hoy gobernador electo. Impartí platicas a estudiantes de la UNAM y estuve en tres parlamentos.

-¿Qué tanto se ha avanzado en la inclusión?

-Hace falta mayor inclusión real, en turismo, en los servicios como restaurantes, en transporte, que no hay. Se requiere que se entienda que antes de legislar hay que concientizar, porque puede haber leyes, pero el tema es que, si no hay conciencia quedan en letra muerta.

Afortunadamente hoy tenemos a un aliado, el gobernador electo Eduardo Ramírez, que me consta tiene dentro de su agenda la inclusión social de todos los grupos.