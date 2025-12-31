LXlX Legislatura aprueba actualización del escudo

Con el propósito de reflejar la riqueza y la identidad contemporánea de la entidad, el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura aprobó este martes 30 de diciembre, con 38 votos a favor, la reforma a la Ley del Escudo y el Himno del Estado de Chiapas.

Esta transformación, impulsada desde la ciudadanía a través de un proceso democrático y transparente, busca que el emblema estatal visualice de manera integral el legado natural, histórico y cultural de Chiapas.

Principios

La propuesta se centra en los principios de reconciliación, en la preservación de la historia mestiza y en un firme compromiso con la sostenibilidad.

Durante el debate, bajo la conducción de la diputada presidenta, Alejandra Gómez Mendoza, las y los diputados destacaron que en esta Nueva ERA caracterizada por la unidad y la igualdad, era indispensable contar con un símbolo que encarnara fielmente los valores y la esencia del pueblo chiapaneco.

Subrayaron que el diseño actualizado busca profundizar en las raíces y proyectar una identidad cohesionada y orgullosa.

“El escudo de Chiapas debe ser un espejo dinámico: un reconocimiento de nuestro pasado, un testimonio vivo de nuestro presente y una promesa esperanzadora del futuro que, juntos, edificamos”, expresaron los legisladores durante la sesión.

Con esta aprobación, el Congreso del Estado materializa una iniciativa ciudadana que, desde una visión humanista, busca reivindicar a los pueblos originarios y a todas las comunidades, otorgándoles un símbolo unificador que fortalece y proyecta su identidad ante México y el mundo.

Votos a favor

Para argumentar a favor de la iniciativa, participaron en tribuna las y los diputados Selene Josefina Sánchez Cruz, Bertha Flores Sánchez, Elvira Catalina Aguiar Álvarez, Fermín Hidalgo González Ramírez, Flor de María Guirao Aguilar, Domingo Velazco Méndez y María Roselia Jiménez Pérez, así como Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, quien manifestó sus argumentos en contra.

La nueva imagen del estado de Chiapas entrará en vigor a partir del 1º de enero del 2026, para todo tipo de trámite oficial en que se utilice.