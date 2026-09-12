Mabel López asume la dirigencia del STSGECH

Olga Mabel López Pérez recibió formalmente este viernes la toma de nota que la acredita como nueva dirigente del Comité Central Ejecutivo del Sindicato General de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas (STSGECH).

Con ello se cerró el proceso electoral interno y se dio inicio a una nueva etapa para la organización sindical.

En conferencia, acompañada por integrantes de su comité, López Pérez señaló que la entrega de este documento representa un precedente para la burocracia estatal. Aseguró que la nueva dirigencia asume con el compromiso de defender los derechos laborales y de trabajar en favor de la base sindical.

“Hoy vamos a llegar al sindicato para trabajar, no para perseguir a nadie”, expresó, al indicar que su administración buscará mantener la unidad gremial y superar las diferencias que surgieron durante el proceso electoral.

Reconocimiento

La dirigente reconoció la labor de la comisión electoral y agradeció a las y los trabajadores que respaldaron su proyecto con su voto. También extendió su reconocimiento a quienes apoyaron otras opciones.

En ese sentido, hizo un llamado a la reconciliación y a la unidad, al considerar que, una vez concluida la elección, deben quedar atrás los colores, nombres, equipos y grupos para dar paso a una dirigencia que represente a toda la base trabajadora.

“No ganó un color, no ganó Mabel, ganaron las y los trabajadores que se dieron cita el 28 de julio a emitir su voto libre, directo y secreto”, sostuvo.

López Pérez también solicitó a la administración sindical saliente, encabezada por Claudia Centeno, agilizar los trámites para iniciar formalmente el proceso de entrega-recepción.

Explicó que este procedimiento deberá incluir los bienes que forman parte del patrimonio sindical, así como cuentas, activos, pasivos y otros asuntos que quedarán bajo responsabilidad de la nueva dirigencia.