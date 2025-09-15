Machismo y discriminación, los principales problemas

El machismo y la discriminación son algunos de los principales problemas que enfrentan las mujeres indígenas no sólo en sus comunidades y municipios, expusieron participantes en el conversatorio titulado “Mujeres indígenas, voz, lucha y resiliencia”, organizado por la Red Intercultural de Abogadas de Chiapas.

Patricia Díaz López, una de las exponentes, manifestó que “lo más difícil es romper los estereotipos”, al tiempo de subrayar que “estamos ganando territorio y ocupando los espacios que los hombres machistas y misóginos habían tenido aprovechando los mal llamados usos y costumbres porque no lo son”.

Agregó que “lo que nos mantiene es la resiliencia, la constancia, la persistencia y sobre todo convicción y amor por lo que uno hace” para defender los derechos de las mujeres.

“El machismo y la discriminación son demasiado fuertes cuando se es indígena y más si se es mujer; nos hacen a un lado y no nos dejan participar en las comunidades; es difícil levantarnos como mujeres”, señaló María Pérez Díaz, otra de las participantes en el conversatorio que se realizó en el auditorio Jacinto Arias, de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), con sede en San Cristóbal.

En el conversatorio participaron mujeres profesionistas, activistas o que han participado en actividades políticas, sobreponiéndose incluso al machismo en sus propias familias y comunidades.

Juana Gómez Jiménez expresó que “por la discriminación como mujeres indígenas menosprecian nuestros conocimientos; muchas veces nos desprecian por portar un traje regional y hablar una lengua indígena. La discriminación es muy fuerte y dolorosa para nosotras, pero vamos a seguir luchando porque si no, no habrá respeto y nos seguirán tratando igual. Tenemos que decir ya basta”.

Al final del evento que se llevó a cabo en el contexto del Día Internacional de la Mujer Indígena que se conmemoró el 5 de este mes, la presidente de la Red Intercultural de Abogadas de Chiapas, Ana Palma, le tomó la protesta a cuatro nuevas integrantes: Selena Bautista Huacash, Yésica Díaz Hernández, Mayuli Aquino González y Valeria Saraí Ruiz Ruiz.