Madre de director removido exige justicia

María Dora Eleria Escobar, madre de Kennedi Herrera Eleria, director removido de un plantel del Colegio de Bachilleres del estado (Cobach), denunció la injusticia laboral que enfrenta su hijo, quien fue separado de su cargo mientras participaba en el programa de alfabetización Chiapas Puede.

La familia atribuye este acto a la persecución sindical ejercida por la dirección general del Cobach, encabezada por Miguel Prado de Los Santos.

Con lágrimas y voz entrecortada, doña María Dora relató cómo su hijo, con 20 años de servicio en la institución, aceptó en sus inicios un puesto en la comunidad de San Quintín, “un lugar donde nadie quería ir”.

Hoy, tras décadas de dedicación, lo enfrentan a un despido arbitrario y a la retención de su salario por dos meses, dejando en la incertidumbre a su familia que depende económicamente de él.

“Soy una madre sufridora. Mi esposo tiene cáncer, yo padezco del corazón, y él es nuestro único sostén. Nos manda a curar, nos cuida ¿Cómo es posible que lo dejen sin trabajo después de tanto sacrificio?”, cuestionó.

La mujer de 72 años, hizo un llamado al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y a la presidenta municipal de su localidad para que intervengan: “Cuando ellos buscaron apoyo, estuvimos ahí. Ahora necesitamos que ellos nos ayuden”. Además, apeló a la conciencia de las autoridades: “Que Dios les toque el corazón. Los trabajadores merecen respeto; su pan es ganado con el sudor de su frente”.

Kennedi Herrera, de 51 años, es el menor de tres hijos y el único apoyo de sus padres. Su hermana, viuda tras perder a su esposo durante la pandemia, también enfrenta dificultades económicas. Mientras la familia sobrevive con fe y solidaridad, el esposo de doña María Dora lucha contra el cáncer: el 12 de agosto se sometió a una tomografía para evaluar los resultados de una embolización reciente.

“No diremos que no comemos, porque Dios nos sostiene, pero mi hijo nos hace falta. Exigimos que le reintegren su trabajo”, insistió.