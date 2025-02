Madre pide ayuda para encontrar a su hijo José

Familiares de José Alfredo Cruz Nuriulú, quien desapareció desde el pasado 15 de julio de 2022, pidieron a las autoridades y a la ciudadanía su apoyo para ser localizado.

Consuelo Nuriulú Lara, madre de José Alfredo, detalló que su hijo tenía 44 años de edad al momento de su desaparición.

Caso

Indicó que él salió de su casa ubicada en la colonia Jardines del Pedregal, 4.ª Sección, en el norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez, con rumbo desconocido.

Asimismo, Verónica Cruz Nuriulú, hermana de José Alfredo, añadió que a más de dos años de su desaparición no tienen indicios de qué pudo haber ocurrido con él.

“Salió de la casa, yo pensé que se había ido a vender agua, porque salía a vender cargando el garrafón ahí en mi colonia, en la misma calle o en la otra calle. Salió y yo le dije: ‘¿Dónde vas?’, no me contestó; le dije ‘Ven, te voy a dar tus cigarros’, porque él fumaba y tomaba mucho café, pero no me hizo caso y se fue. Yo le hablé, él no me hizo caso, no me contestó”, dijo doña Consuelo.

Padecimiento

En tanto que Veronica añadió que desde hace muchos años su hermano se encontraba bajo tratamientos médicos muy especializados debido a la esquizofrenia que padece, enfermedad con la que fue diagnosticado desde que tenía 17 años. Debido a la enfermedad de José Alfredo, Cruz Nurilulú teme por la vida de su hijo o su integridad; en especial, por el tiempo en que lleva desaparecido.

Tanto madre como hermanas de José Alfredo indicaron que hasta el momento ninguna autoridad lo ha ayudado de otra forma más que la denuncia y la ficha de búsqueda y, a pesar de haberse inscrito en una comunidad de la red de Facebook de madres de desaparecidos, para ellas tampoco ha sido de utilidad.

Finalmente, la hermana del desaparecido dijo que la salud de su madre se ha visto afectada tras la desaparición de José Alfredo, pues desde que esta ocurrió, la madre, que es de la tercera edad, sale a caminar muy temprano a las cercanías de la colonia Plan de Ayala, pues es el último lugar en donde le dijeron que lo vieron.