Madre Sal, sitio turístico olvidado y marginado

En total marginación y abandono se encuentra el centro turístico Madre Sal por la falta de turistas ha sido muy baja en los últimos meses, así como la falta de promoción y atención, afirmó la comisariada ejidal, Elsa Climaco.

Este sitio ubicado a una hora de la ciudad de Tonalá es parte de la comunidad de Manuel Ávila Camacho mejor conocido como Ponteduro, sin embargo, el centro turístico tiene veinte años de haber sido fundado por Emilio Robles Aguilar pero ha ido en decadencia.

Aunque Madre Sal cuenta con 15 palapas restauranteras y 10 cuartos tipo cabañas para que el turista pueda descansar es el centro turístico menos visitado en comparación con Puerto Arista, Playa del Sol y Boca del Cielo.

Uno de los problemas es quizá que el centro turístico está más lejos de la cabecera municipal de Tonalá, pero también, consideró la comisariada, ha faltado difusión.