Madre solicita apoyo para hallar a hijo desaparecido

Juana Hernández Gómez, originaria de San Juan Chamula y madre de Geovany Hernández Hernández, solicitó el apoyo de las autoridades y de la ciudadanía para encontrar a su hijo, quien desapareciera el pasado 6 de octubre tras salir de su domicilio ubicado en la colonia El Progreso, al norte de San Cristóbal de Las Casas.

En entrevista, Juana Hernández relató que cerca de las 8:30 de la noche el joven le dijo a su hermano que saldría un momento. Sin embargo, su hijo, de 18 años, no volvió a casa.

Pese a que fueron a levantar la demanda, las autoridades les dijeron que esperaran un par de días. Pasado el tiempo, la familia regresó a denunciar el hecho, obteniendo una ficha de búsqueda.

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Hernández Gómez Mencionó que las autoridades le solicitaron información para la investigación. “Sí, lo vamos a buscar, dijeron, lo vamos a checar, na’más ahí nos das información, pero ¿qué información se debe llevar?”, cuestionó la madre del desaparecido.

Agregó que el joven se dedicaba a la albañilería, desconociendo el paradero exacto de dónde laboraba. “Ya no estudió, solo terminó hasta la secundaria”, refirió Juana Hernández.

Mencionó que hasta el momento han logrado pegar la ficha de búsqueda en toda la colonia, sin obtener mayor información sobre el paradero de su hijo, ni respuesta por parte de las autoridades correspondientes.