El Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio (Modevite) celebró su XIII aniversario los días 23 y 24 de este mes en Santa Elena, municipio de Ocosingo, en el que dieron a conocer que “los pueblos originarios siguen levantándose para decir que la madre tierra tiene vida y merece respeto”.

Fue un espacio de encuentro, memoria y reflexión colectiva para reafirmar su compromiso con la defensa de los derechos, la vida, el territorio y la madre tierra.

El Modevite dio a conocer que “a trece años de caminar en resistencia y organización, este encuentro representa una oportunidad para recordar nuestra historia, compartir experiencias y reflexionar sobre los caminos recorridos frente a las amenazas que enfrentan nuestras comunidades, particularmente ante la imposición del megaproyecto de la autopista Palenque-San Cristóbal mal llamada ruta de las culturas mayas, que pone en riesgo el territorio, la naturaleza y la vida comunitaria”.

Lucha continua

La lucha de los pueblos continúa desde la organización, la unidad, la palabra y la defensa de nuestros derechos ancestrales. “Porque el territorio no solamente es un espacio geográfico: es nuestra casa, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra identidad y el lugar donde nace y se sostiene la vida.

“Hoy, desde el ejido Santa Elena, en la selva de Ocosingo, Chiapas, las voces de los pueblos originarios siguen levantándose para decir que la Madre Tierra tiene vida y merece respeto”, señalaron.

“Defenderla es defender nuestro presente y garantizar un futuro digno para las nuevas generaciones, que son nuestros hijos y nietos”, concluyeron.