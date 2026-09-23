Madres bloquearon libramiento Sur

Un grupo de madres en resistencia bloqueó el libramiento Sur, frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en exigencia de sostener diálogo con Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de la dependencia estatal. En el lugar se mantuvieron por varias horas provocando casos vehicular debido al cierre de ambos carriles desde el bulevar Andrés Serra Rojas, hasta la incorporación hacia la carretera de Chiapa de Corzo.