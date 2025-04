Madres buscadoras acuden al Senado

La Colectiva de Madres en Resistencia de Chiapas llegó al Senado de la República con el objetivo de visibilizar los dos mil 220 casos de desaparición existentes en Chiapas desde tiempo atrás, así como presuntas deficiencias en las investigaciones que aún no han hecho reunirles con sus familiares.

Ricardo Anaya, senador por el Partido Acción Nacional (PAN) y excandidato a la Presidencia de la República en 2012, les facilitó el espacio para que las madres comunicaran su situación: "No me imagino un dolor más grande que tener desaparecido a un hijo".

Es sistemático

Adriana Gómez, víctima de feminicidio y representante de la colectiva, habló sobre el seguimiento a 11 casos de desaparición y tres de feminicidio por parte de este grupo.

Aclaró no simpatizan por ningún partido político, solo buscan justicia, verdad y no repetición.

"El senador Noroña habla que la desaparición no existe, pero sabemos que es sistemática y ocurre todos los días. En Chiapas hay dos mil 220 desapariciones. Buscaremos a la ONU para llegar al fondo de los casos y se haga justicia", relató.

Por su parte, Irinea Buendía, reconocida activista y madre de María Lima Buendía; primer caso juzgado como feminicidio en nuestro país, detalló el acercamiento por parte de decenas de madres chiapanecas para encontrar la justicia. En el caso de Gómez, sobre la omisión por parte de las autoridades para indagar a profundidad el fallecimiento de su hija.

"Después de cinco años no ha sido judicializado, son cinco años donde se ha obstruido la justicia. Hemos decidido apoyarlas y formar la Colectiva de Madres en Resistencia", declaró.

Por su parte, Isabel Torres, madre de Cassandra Arias, desaparecida el 17 de diciembre del 2022 en Berriozábal, expuso como personas con vestimentas de la Fiscalía la sustrajeron.

Promesas de Noroña

También, visibilizó el compromiso de Gerardo Fernández Noroña cuando se reunió con ellas hace unos años en San Cristóbal de Las Casas, les había prometido apoyo. No obstante, fueron solo promesas.

"Hay una silla vacía en mi casa. Todos los días salgo a buscarla hasta llegar a ella", dijo.

Por su parte, Liliana Gutiérrez, madre de Luis Emmanuel (19 años) y Marvin Valentín Nanga Pérez (16 años); quienes fueran desaparecidos el 28 de febrero del 2024 en Chiapa de Corzo, expresó como hombres vestidos de militares, con cámaras y armas, irrumpieron en su domicilio a las cuatro de la mañana para llevarse a sus hijos.

"Mis hijos me lo robaron de mi domicilio, uno era menor de edad. Son mis únicos dos hijos, Son dos mil 220 casos denunciados, más a parte aquellos que por temor las mamás no denuncian. Lo único que pido es que me devuelvan a mis hijos. Uno de ellos le sirvió a la patria y qué han hecho para dar con él, pedí apoyo a la Sedena y no me lo dieron", comentó.

Condena

Lo anterior se da en un contexto ríspido entre autoridades, en vista de que el Senado de la República solicitó la destitución del presidente del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU.

Al respecto, Amnistía Internacional recordó que más de 127 mil personas desaparecidas en México no son una cifra. Son vidas, familias, historias, por lo que negar la desaparición forzada es invisibilizar a las víctimas, deslegitimar la lucha de las familias y perpetuar la impunidad.

Exigieron reconocer la desaparición forzada como una práctica vigente y una crisis en México; abrir diálogo con familias, sociedad civil y organismos internacionales y asumir responsabilidades y actuar con voluntad política.

"Nombrar es el primer paso para hacer justicia. Callar, negar o minimizar esta tragedia solo profundiza el dolor y la impunidad", trasmitió.

Por último, rechazó la decisión del senador de solicitar sanciones para el presidente, y llamaron a la apertura y a profundizar el diálogo con diversos actores para documentar, analizar y responder ante la crisis de desapariciones en México.