Madres buscadoras arriban a Cintalapa

Un aproximado de siete mujeres pertenecientes a un grupo de búsqueda arribaron la mañana de este martes al municipio de Cintalapa, con la finalidad realizar actividades en algunos puntos de la localidad. En ese sentido autoridades municipales y federales resguardaron al colectivo durante dicha actividad.

Actividades

Trascendió que minutos antes de las 10:00 horas el “Grupo de mujeres buscadoras de Chiapas” se constituyó en el parque Central del municipio. En compañía de algunas corporaciones de seguridad acudieron a realizar la colocación de fichas de búsqueda en pasos peatonales y la terminal de autobuses.

Cabe señalar que las mujeres afectadas fueron recibidas también por la presidenta municipal Eva Elia Guzman Gutiérrez, quien se solidarizó y apoyó con algunos artículos necesarios para adherir las hojas de búsqueda en pilares, bardas y cualquier lugar que contará con mucha afluencia de la población.

Tras lo anterior, una de las integrantes solicitó a la población a respetar las hojas de búsqueda que se puedan observar en el municipio, no por el costo de la elaboración si no por los rostros de sus familiares que en algún momento pueden servir para que la ciudadanía los identifique y puedan reportarlo a las autoridades.

Finalmente, luego de recorrer la ciudad, se retiraron a sus puntos de origen contando con el apoyo de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, quienes continuarán recorridos a otros municipios hasta dar con el paradero de sus familiares.