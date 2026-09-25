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ChiapasTuxtla

Madres buscadoras deben ser acuerpadas

Septiembre 25 del 2026
La legisladora enfatizó que, debe haber concientización en los cuerpos de seguridad. CP
La legisladora enfatizó que, debe haber concientización en los cuerpos de seguridad. CP

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Chiapas, Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, lamentó el desalojo del que fueron objeto integrantes de las madres buscadoras y en resistencia por parte de fuerzas del orden; exigió que las autoridades las acompañen y respalden en su labor en lugar de criminalizarlas.

En entrevista, la legisladora calificó como “muy lamentable” lo ocurrido y subrayó que estas mujeres no eligieron enfrentar este tipo de problemáticas, sino que se han visto obligadas a salir a las calles ante la situación que atraviesan.

Ibarra Gallardo enfatizó que la búsqueda de personas desaparecidas debería ser una responsabilidad primordial de las autoridades y no una carga que recaiga exclusivamente sobre las familias. “Es lamentable que hayan sido desalojadas, y más por las autoridades y por una institución que debe apoyarles y cuidar a la ciudadanía”, expresó.

Consideró que no basta con capacitación, sino que se requiere una verdadera concientización de los servidores públicos, acompañada de llamadas de atención y sanciones internas cuando se incumplen los protocolos. 

Respecto a la carencia de personal y recursos para acompañar a los colectivos de búsqueda, Maricela Ibarra apuntó que el problema tiene raíces en el ámbito federal. “Desde el nivel nacional se ha demeritado la búsqueda y se ha demeritado el tema de los desaparecidos”.

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