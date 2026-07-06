Madres buscadoras exigen transparencia

En el marco de la reunión que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sostuvo con distintos colectivos de búsqueda de personas, las Madres buscadoras de los Altos de Chiapas exigieron transparencia en los recursos a la Comisión Estatal de Búsqueda.

Durante su participación señalaron que ante un escenario donde en el estado hay dos mil desaparecidos, es necesario saber cuántas personas, familias independientes y colectivos reciben acompañamiento.

Solicitaron saber el costo de las nóminas de los antropólogos, peritos y analistas que participan en las búsquedas, mismas que, indicaron, “no pueden depender del voluntariado de las familias”.

Peticiones

“Demandamos el número exacto de búsqueda de campos y jornadas realizadas, identificación humana, cuanto se gastó en pruebas de ADN y peritajes y cuantas identificaciones positivas se lograron con ese presupuesto”, agregaron.

También solicitaron la transparencia tanto de las campañas de prevención como un desglose de gastos operativos, vehículos, combustible equipos y rentas. “Queremos diferenciar lo que va a la burocracia y lo que realmente llega al terreno”, indicaron.

En ese sentido solicitaron informes trimestrales públicos en formatos comprensibles y con resultados claros y comparables que permitan medir avances.

En el evento, quien tomó la palabra indicó ser esposa de Alfonso Cruz Pérez, desaparecido en Yajalón desde hace casi dos años. “He luchado, he estado aquí, he llegado hasta donde no me imaginé, y aún así no tengo respuesta. ¿Qué pasa con la gente que no cuenta con esos recursos o no los conoce?”, cuestionó la buscadora.