Madres buscadoras marcharán en calles de Tuxtla Gutiérrez

En el marco del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, fecha próxima a conmemorarse el 30 de agosto, el grupo de madres buscadoras y madres en resistencia de Chiapas anunciaron una marcha simbólica en la capital.

Se tiene contemplado que el contingente parta el próximo sábado de la entrada poniente de la ciudad conocida como “La Pochota” en punto de las cuatro de la tarde. Como recorrido principal tendrá toda la avenida Central hasta llegar al Palacio de Gobierno, donde se espera que den un pronunciamiento.

Las madres buscadoras han expresado en múltiples actividades su inconformidad ante la falta de avances en el caso de sus familiares desaparecidos.

Recientemente el colectivo de madres mantuvo por varios días un plantón a las afueras del Palacio de Gobierno y bloquearon la avenida Central por varias horas a manera de protesta.

Tras estas acciones lograron conseguir una audiencia con las autoridades a finales de agosto para que puedan expresar sus demandas y obtengan avances en sus casos.

La colectiva de madres ha colaborado con la búsqueda de personas desaparecidas en múltiples ocasiones de manera activa en coordinación con las autoridades.

La versión oficial insiste en que se ha brindado atención y acompañamiento a las víctimas. Sin embargo, esta declaración choca con lo que las familias denuncian.