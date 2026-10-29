Madres en resistencia bloquean carretera federal

El colectivo de Madres en Resistencia Chiapas que se manifestaron frente a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra en Comitán, bloquearon la carretera federal que comunica a esta ciudad con San Cristóbal para continuar con su exigencia de judicializar 4 carpetas de investigación.

El bloqueo total inició alrededor de las 07:00 horas de ayer en el kilómetro 168+900, de la citada carretera federal y a unos 100 metros del entronque con el Libramiento Norte de Comitán.

Protesta

Las inconformes colocaron llantas, fotos de sus hijos desaparecidos e hijas víctimas de feminicidios sobre un lazo que cruzaba la vía, así como ataúdes de cartón para evitar la circulación vial.

Esto detuvo el tráfico del transporte público, de carga y particular, lo que generó congestionamiento vehicular.

Las madres en resistencia indicaron que vehículos de emergencia podrían transitar libremente, al igual que particulares que llevarán enfermos o cualquier otro tipo de emergencia.

Siguen en pie

Desde el pasado sábado el grupo de mujeres mantuvieron una manifestación sobre la 7a. Poniente, frente a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra para exigir judializar 4 carpetas de investigación, a fin de que se lleven los asuntos a los tribunales y sean resueltos por un juez.

Posteriormente realizaron un bloqueo total del bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur, en el cruce con la 1a. Calle Sur, pero al no ser atendidas, iniciaron el bloqueo carretero.

Entre los asuntos que denuncian se encuentra la desaparición de Roque Luis Hernández Pérez, un agente de la Guardia Nacional que desapareció el 22 de abril en Comitán cuando se encontraba de visita con sus padres.