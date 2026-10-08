Madres en Resistencia se plantan frente a FGE

La colectiva Madres en Resistencia se plantó frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, ubicada al norte oriente de Tuxtla Gutiérrez para solicitar el seguimiento y justicia a los diversos casos de las familias que integran la agrupación.

Sobre el asfalto, mujeres y hombres colocaron llantas de carros para impedir el paso de los vehículos, también colgaron una manta y fichas de búsqueda con el rostro de personas no localizadas en el estado.

Manifestación

Adriana Gómez, su fundadora, explicó que la protesta busca recordar una agresión sufrida hace un año en el mismo sitio, “venimos a recordar que de ese día no nos vamos a olvidar”, declaró.

Señaló que la colectiva acompaña a alrededor de 15 familias con casos de violaciones a derechos humanos, acoso, feminicidio, homicidio y desplazamiento. “También estamos aquí para que volteen a ver esos casos”, expresó, y advirtió que continuarán alzando la voz para que no queden en la impunidad.

Sobre la duración del plantón, indicó que no se tiene establecido una hora exacta para retirarse, por lo que aseguró “será por tiempo indefinido”, agregó que espera una pronta atención de las autoridades.

La fundadora ofreció una disculpa a la ciudadanía por las afectaciones viales. Esta situación provocó que del lado norte oriente se originara un fuerte caos vehicular, que iniciaba en el punto conocido como la Torre Chiapas hasta el hospital “Gilberto Gómez Maza”.