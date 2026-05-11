Madres y maestros, constructores de paz

El obispo de la diócesis de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro, envió un mensaje a las madres y a los maestros para que sigan siendo formadores de personas que vivan en tranquilidad y paz.

En su mensaje semanal, habló sobre el significado de las madres, “nos muestran el rostro materno de Dios. Nada más cercano a la cercanía de Dios que la ternura, el cariño y las atenciones de una madre”.

Indicó que ellas siempre serán el espacio de seguridad de los hijos y que entregan la vida a favor de los demás, por lo que les pidió que “sigan llenando la vida de nuestras familias de tranquilidad y de paz”.

Día del Maestro

López Alfaro recordó que el 15 de mayo se celebra el Día del Maestro, por lo que les envió unas palabras de felicitación, reconocimiento y gratitud.

“Nada como tener la responsabilidad de entregar la vida a favor de los demás, contribuyendo a que las futuras generaciones puedan hacerse de herramientas que les permitan mejorar como humanos y creyentes”, afirmó.

Sostuvo que los maestros no solo sacan adelante a su propia familia, sino que van poniendo las bases en la formación de sus estudiantes para la construcción de un mundo mejor.

Por ello, agradeció todo lo que hacen por los niños y jóvenes para que también sean en sus escuelas y comunidades, constructores de paz.