Maestra tintorera impartirá taller de teñido a jóvenes

Rosa Hernández Díaz, originaria de San Andrés Larráinzar, maestra hiladora de lana, tejedora y tintorera, impartirá a un grupo de jóvenes un taller de teñido.

Esta actividad, que se realizará del 20 al 31 de este mes, forma parte de once actividades dirigidas a diversos públicos, y que se desarrollan con el patrocinio de Ibermuseos, a partir del proyecto ganador del Centro de Textiles del Mundo Maya (CTMM), “Jugando con el Universo Textil Maya”.

Rosa Hernández Díaz, a lo largo de su vida, ha preservado y transmitido la tradición textil de Los Altos de Chiapas.

Durante varios años colaboró con la asociación Sna Jolobil, A.C., donde formó parte del grupo de mujeres que, entre las décadas de 1970 y 1980, participaron en el rescate de las técnicas tradicionales de teñido.

Técnicas tradicionales

Su conocimiento sobre los tintes naturales se ha construido a partir de la observación, el cuidado y la experimentación con las especies de la región, aunque también ha trabajado con insectos como la grana cochinilla.

Asimismo, conoce los tiempos adecuados para la recolección, las proporciones y los procesos necesarios para obtener cada color.

Actualmente, tiñe con sakatinta, Meste’ (hierba de carbonero), Matás (hierba de campo), Ch’a te (hierba amarga), K’anak’ (barba de león), Tzoj te’ (palo de Brasil) y Tzon te’ (musgo), con los que obtiene rojos, amarillos, verdes, morados y azules, además de una amplia gama de tonalidades que logra mediante la combinación de distintos tintes naturales.