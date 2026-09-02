Maestría en Historia, XV años de formar a especialistas

Con el propósito de generar un espacio académico para el análisis, el diálogo y la reflexión crítica sobre los resultados de investigación histórica y de las ciencias sociales y humanísticas, se realiza en la Facultad de Ciencias Sociales, Campus III, el Coloquio de Investigación “XV años formando historiadores”, en el marco del décimo quinto aniversario de la Maestría en Historia Unach-Unicach.

Durante este encuentro académico, egresadas y egresados del posgrado, así como investigadoras e investigadores nacionales e internacionales, presentan avances y resultados de investigaciones concluidas o en proceso, relacionadas con la Historia y disciplinas afines.

Al inaugurar los trabajos, el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, destacó que la Maestría en Historia ha contribuido a la formación de especialistas en una disciplina fundamental para el desarrollo de la humanidad.

Expuso que ningún acontecimiento ocurre de manera aislada, pues detrás de cada presente existe una cadena de decisiones, estructuras, resistencias y esperanzas que permiten explicar la realidad.

Aportación

Ante la directora general de Investigación y Posgrado, María Eugenia Culebro Mandujano, Chacón Rojas resaltó además la responsabilidad social de las universidades públicas en la formación de especialistas capaces de analizar los orígenes de los problemas estructurales del estado.

Por su parte, el encargado de la Dirección de la Facultad de Ciencias Sociales, Orlando Uriel Bravo Argüello, destacó la importancia de que la Historia sea conocida y estudiada por todas y todos, y reconoció el valor de contar con un programa de posgrado desarrollado de manera interinstitucional por la Unach y la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

En tanto, el coordinador de la Maestría en Historia, Carlos Arcos Vázquez, señaló que, más allá de las generaciones formadas, las tesis, seminarios, investigaciones y grados académicos obtenidos, el posgrado representa la voluntad de dos universidades públicas de construir conjuntamente un espacio para pensar, investigar y comprender la historia.

Consideró que los 15 años de trayectoria del programa son resultado del esfuerzo, compromiso, diálogo y, sobre todo, de la convicción de que la Historia es una disciplina fundamental para comprender el presente y pensar el futuro.