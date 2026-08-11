Maestría en Nutrición con respaldo nacional

La coordinadora de la Maestría en Nutrición y Alimentación Sustentable, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Brenda Lorena Cruz López, comentó que se mantiene abierta la convocatoria de ingreso a este programa hasta el 30 de septiembre.

Destacó que esta Maestría forma parte del Sistema Nacional de Posgrados (SNP) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), un reconocimiento que respalda la calidad y pertinencia de su propuesta académica.

Además, precisó que cuenta con un sólido núcleo de profesoras e investigadores con reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) de dicha dependencia federal, así como con el respaldo de un Cuerpo Académico Consolidado de la propia Facultad.

Ocho generaciones

Esta maestría, creada en 2018, se ha consolidado como una opción de formación para profesionales interesados en el estudio de la alimentación, la nutrición y la sustentabilidad, formando desde su creación, ocho generaciones de especialistas que hoy contribuyen desde distintos ámbitos al fortalecimiento de sistemas alimentarios.

“Este posgrado responde a la creciente necesidad de contar con profesionistas capaces de diseñar estrategias y generar soluciones que promuevan la seguridad alimentaria y sustentable en las comunidades. Su enfoque interdisciplinario permite atender los desafíos actuales desde una visión integral”, destacó.

Este posgrado tiene una duración de dos años y modalidad semiescolarizada-presencial, ofreciendo una formación orientada a responder a los retos actuales en materia de nutrición, salud pública y sustentabilidad.

Convocó a las y los profesionistas interesados en ampliar su preparación académica a consultar la página del programa educativo https://maestrianutricion.unicach.mx/ y participar en el proceso de admisión.