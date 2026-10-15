Maestros advierten sobre casos de covid y sarampión

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de la región Costa Grande, alertaron a la sociedad y a las autoridades sobre los brotes activos de sarampión, influenza y covid-19 en las escuelas y pidieron atender la situación que podría salirse de las manos.

Gabriel Díaz Ordóñez, secretario de Organización V del SNTE-CNTE, señaló que se han documentado casos efectivos, tanto de sarampión como de covid en alumnos y maestros en instituciones escolares de Cacahoatán y Tuxtla Chico.

Además, también se han presentado casos de covid en centros escolares de Tapachula, donde el personal y alumnado han presentado síntomas como fiebre alta y dolor de cuerpo.

Medidas insuficientes

En los espacios educativos se han activado medidas preventivas como el uso de cubrebocas, sin embargo, no es suficiente y solicitaron la intervención de las autoridades de salud.

Dijo que tanto en Cacahoatán como en Tuxtla Chico se han identificado probables brotes de sarampión, aunque los padres de familia ya han confirmado los casos, por lo que insisten en que esta situación no puede pasar desapercibida.

El representante magisterial también explicó que en Tuxtla ya se había reportado un brote covid con la nueva cepa.

En ese sentido cuestionó que hasta el momento la única indicación de las autoridades sea el uso de gel antibacterial y cubrebocas, medidas que son insuficientes para contener la propagación de estas enfermedades.

“Se les ha sugerido a los compañeros el uso del cubrebocas y el gel, sin embargo, eso no va a resolver la problemática una vez que se propague este virus y que tiene repercusión tanto en niños como en adultos”, señaló.

El gremio exigió al sector salud activar de manera inmediata campañas de prevención y vacunación.