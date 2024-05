Maestros bloquean carretera de cuota SCLC-Tuxtla

Maestros del Nivel de Educación Indígena (NEI) bloquearon el miércoles, y por espacio de dos horas, la carretera de cuota San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez, como parte de las acciones de lucha magisterial y no como el paro nacional que está convocando la Sección 07 de Chiapas, “ya que no existen las condiciones porque no hay unidad en el gremio”, indicaron.

El grupo de un centenar de maestros encabezados por Juan Pérez López, coordinador del NEI, y Adolfo López Entzin, coordinador suplente, realizó el bloqueo en el citado tramo carretero, a la altura del kilómetro 46.

Durante la manifestación, los docentes dieron lectura a un documento en el que exigieron solución a sus demandas en lo que corresponde a la región Altos y que estas deberán darse este jueves 16 de mayo, en la mesa de trabajo que tendrán con la autoridad, a las 10:00 de la mañana.

Exigieron el pago inmediato de sus bonos del Día del Maestro ya devengados, ya que están violando sus derechos laborales, entre otras demandas.

Señalaron que la manifestación que realizaron está sincronizada con la Sección 40 y el CCL de la región Centro, y que una vez terminada su manifestación se retirarían, dejando libre la carretera. Lo cual así ocurrió.

“Son acciones derivadas de la lucha magisterial y no como el paro nacional que está convocando la Sección 07 de Chiapas, ya que no existen las condiciones porque no hay unidad en el gremio”, precisaron.

“Ellos persiguen intereses personales, por lo tanto, como magisterio del Nivel de Educación Indígena no podemos quedarnos de brazos cruzados en el marco de la celebración del Día del Maestro”.

El bloqueo inició alrededor de las 10:00 horas y concluyó a las 12:30 horas; “los maestros se retiraron de la carretera, dejando libre la circulación a cientos de vehículos que quedaron varados”.