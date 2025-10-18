Maestros bloquean la autopista San Cristóbal-Tuxtla

Maestros de la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), bloquearon durante tres horas la carretera de cuota que comunica a San Cristóbal de Las Casas con la capital del estado Tuxtla Gutiérrez, para exigir la reinstalación de la mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Abrogación de las reformas

Alfonso López Entzín, uno de los dirigentes de los manifestantes explicó que otros de los motivos del bloqueo y paro de 24 horas fue la abrogación de las reformas educativas de Enrique Peña Nieto-Andrés Manuel López Obrador y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (Issste) de Felipe Calderón en 2007.

A las 10 de la mañana, los más de cien maestros pertenecientes al Nivel de Educación Indígena (NEI), atravesaron vehículos y otros objetos para cerrar el paso en la vía.

“Estamos cumpliendo uno de los resolutivos de la Asamblea Nacional Representativa celebrada el 3 de octubre en la Ciudad de México, en la cual se acordó un paro de labores de 24 horas”, añadió.

“Esta jornada viene de menos a más. En noviembre hay un paro de 48 horas y en diciembre el posible estallamiento del paro indefinido”, señaló.

Los docentes se retiraron del kilómetro 46 a las 13 horas.